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«Астана» примет участие в однодневной велогонке в Италии

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
27 Марта 2022, 04:11
«Астана» примет участие в однодневной велогонке в Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Велокоманда Astana Qazaqstan Team определилась с составом гонщиков на однодневную шоссейную велогонку «Гран-при Индустрия и Артиджанато ди Ларчано», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Состав опубликовала пресс-служба велокоманды «Астана».

В гонке примут участие пять спортсменов: казахстанец — Нурберген Нурлыхасым, итальянцы — Антонио и Винченцо Нибали, колумбиец Хуан Карлос Лопес и эквадорец Гарольд Мартин Лопес.

Велогонка состоится 27 марта.

Стоит напомнить, что генеральным менеджером казахстанской велокоманды является олимпийский чемпион 2012 года казахстанский велогонщик Александр Винокуров.


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