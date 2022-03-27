«Астана» примет участие в однодневной велогонке в Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Велокоманда Astana Qazaqstan Team определилась с составом гонщиков на однодневную шоссейную велогонку «Гран-при Индустрия и Артиджанато ди Ларчано», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Состав опубликовала пресс-служба велокоманды «Астана».

В гонке примут участие пять спортсменов: казахстанец — Нурберген Нурлыхасым, итальянцы — Антонио и Винченцо Нибали, колумбиец Хуан Карлос Лопес и эквадорец Гарольд Мартин Лопес.

Велогонка состоится 27 марта.

Стоит напомнить, что генеральным менеджером казахстанской велокоманды является олимпийский чемпион 2012 года казахстанский велогонщик Александр Винокуров.