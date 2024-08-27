«Астана» примет норвежский «Бранн» в матче плей-офф Лиги конференций

В четверг, 29 августа, в Алматы пройдет ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций, в котором «Астана» примет норвежский «Бранн». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Астана» — «Бранн» начнется в 18:55 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале SPORT+.



Первая игра команд прошла в Бергене (Норвегия) и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. На 12-й минуте забил Феликс Хорн Мюре, а на 69-й результативным ударом отметился Бор Финне.

Напомним, победитель этого противостояния сыграет в группе Лиги конференций, а проигравший завершит выступление в этом еврокубковом сезоне. Ранее в Лиге конференций «Астана» по ходу турнира обыграла молдавский «Милсами» (3:2) и румынский «Корвинул» (8:2).



