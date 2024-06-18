Астана примет молодежный международный турнир по дзюдо

22 июня в Астане пройдет международный турнир по дзюдо среди молодежи, посвященный памяти Данияра Макишева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 150 дзюдоистов из Казахстана, Кыргызстана, России, Беларуси и Узбекистана.

Турнир пройдет среди участников до 20 лет в семи весовых категориях. Сильнейших участники определят между собой в дивизионах до 60, 66, 73, 81, 90, 100 и свыше 100 килограммов.