21:07, 17 Июнь 2024 | GMT +6
Астана примет молодежный международный турнир по дзюдо
22 июня в Астане пройдет международный турнир по дзюдо среди молодежи, посвященный памяти Данияра Макишева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 150 дзюдоистов из Казахстана, Кыргызстана, России, Беларуси и Узбекистана.
Турнир пройдет среди участников до 20 лет в семи весовых категориях. Сильнейших участники определят между собой в дивизионах до 60, 66, 73, 81, 90, 100 и свыше 100 килограммов.