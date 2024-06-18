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    21:07, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Астана примет молодежный международный турнир по дзюдо

    дзюдо
    Фото: НОК

    22 июня в Астане пройдет международный турнир по дзюдо среди молодежи, посвященный памяти Данияра Макишева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 150 дзюдоистов из Казахстана, Кыргызстана, России, Беларуси и Узбекистана.

    Турнир пройдет среди участников до 20 лет в семи весовых категориях. Сильнейших участники определят между собой в дивизионах до 60, 66, 73, 81, 90, 100 и свыше 100 килограммов.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо Астана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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