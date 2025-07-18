Астана примет Летний чемпионат РК по теннису

Один из главных теннисных турниров страны — Летний чемпионат РК среди взрослых стартует 21 июля в столичном теннисном центре Beeline Arena. В течение шести дней зрителей ждут напряжённые матчи, упорная борьба и противостояние поколений: за титул чемпиона Казахстана поборются как признанные игроки, так и подающие большие надежды юниоры.

Особое внимание приковано к Амиру Омарханову, занимающему 911-ю позицию в мировом рейтинге ATP. Молодой теннисист уже не раз заявлял о себе на международной арене и готов бросить вызов более опытным соперникам.

Среди участниц турнира — Жибек Куламбаева (№300 WTA), одна из сильнейших теннисисток страны, а также Сандугаш Кенжибаева (№975 WTA) и Аружан Сагандыкова (№1050 WTA), стабильно представляющие Казахстан на международных турнирах.

В мужской сетке помимо Омарханова заявлен Григорий Ломакин (№862 ATP), имеющий за плечами солидный опыт выступлений на профессиональном уровне.