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    23:23, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Астана примет Летний чемпионат РК по теннису

    С 21 по 26 июля в теннисном центре Beeline Arena города Астаны пройдет Летний чемпионат Республики Казахстан среди взрослых, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Амир Омарханов
    Фото: ktf.kz

    Один из главных теннисных турниров страны — Летний чемпионат РК среди взрослых стартует 21 июля в столичном теннисном центре Beeline Arena. В течение шести дней зрителей ждут напряжённые матчи, упорная борьба и противостояние поколений: за титул чемпиона Казахстана поборются как признанные игроки, так и подающие большие надежды юниоры.

    Особое внимание приковано к Амиру Омарханову, занимающему 911-ю позицию в мировом рейтинге ATP. Молодой теннисист уже не раз заявлял о себе на международной арене и готов бросить вызов более опытным соперникам.

    Среди участниц турнира — Жибек Куламбаева (№300 WTA), одна из сильнейших теннисисток страны, а также Сандугаш Кенжибаева (№975 WTA) и Аружан Сагандыкова (№1050 WTA), стабильно представляющие Казахстан на международных турнирах.

    В мужской сетке помимо Омарханова заявлен Григорий Ломакин (№862 ATP), имеющий за плечами солидный опыт выступлений на профессиональном уровне.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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