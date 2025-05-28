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    20:08, 27 Май 2025 | GMT +5

    Астана примет чемпионат мира по настольному теннису в 2027 году

    Историческое решение было принято сегодня на заседании Генеральной ассамблеи Международной федерации настольного тенниса (ITTF) в Катаре, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

    Астана примет чемпионат мира по настольному теннису в 2027 году
    Фото: Мнтуризма и спорта РК

    На заседании также были определены страны, в которых пройдут чемпионаты мира 2027, 2028 и 2029 годов.

    По итогам первого раунда США набрали наименьшее количество голосов и во второй раунд вышли Казахстан и Франция.

    Финальное голосование распределилось следующим образом:

    • Казахстан — 54,68%
    • Франция — 45,32%

    Оргкомитеты предстоящих чемпионатов мира:

    • 2027 — Казахстан (Астана);
    • 2028 — Япония (Фукуока);
    • 2029 — Бразилия (Рио-де-Жанейро).
    Теги:
    Спорт Министерство туризма и спорта РК Настольный теннис Астана Чемпионат мира
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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