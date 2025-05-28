20:08, 27 Май 2025 | GMT +5
Астана примет чемпионат мира по настольному теннису в 2027 году
Историческое решение было принято сегодня на заседании Генеральной ассамблеи Международной федерации настольного тенниса (ITTF) в Катаре, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.
На заседании также были определены страны, в которых пройдут чемпионаты мира 2027, 2028 и 2029 годов.
По итогам первого раунда США набрали наименьшее количество голосов и во второй раунд вышли Казахстан и Франция.
Финальное голосование распределилось следующим образом:
- Казахстан — 54,68%
- Франция — 45,32%
Оргкомитеты предстоящих чемпионатов мира:
- 2027 — Казахстан (Астана);
- 2028 — Япония (Фукуока);
- 2029 — Бразилия (Рио-де-Жанейро).