Астана примет чемпионат мира по настольному теннису в 2027 году

На заседании также были определены страны, в которых пройдут чемпионаты мира 2027, 2028 и 2029 годов.

По итогам первого раунда США набрали наименьшее количество голосов и во второй раунд вышли Казахстан и Франция.

Финальное голосование распределилось следующим образом:

Казахстан — 54,68%

Франция — 45,32%

Оргкомитеты предстоящих чемпионатов мира: