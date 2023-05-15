Астана примет чемпионат мира-2024 по боксу среди женщин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Cовет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) на официальном заседании в Ташкенте (Узбекистан) объявил о том, что чемпионат мира по боксу среди женщин в 2024 году пройдет в Астане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

«Я счастлив, что такая мощная боксерская сила, как Казахстан, примет у себя один из крупнейших турниров IBA. Соревнование уже проходило в Астане в 2016 году, и теперь оно возвращается в усиленном виде, так как мы удваиваем призовой фонд. За первое место мы присуждаем боксерам 200 000 долларов США, а общий призовой фонд составляет 4,8 миллиона долларов США. В эту сумму входят 10%, которые принадлежат главным тренерам сборных. Я с нетерпением жду отличного чемпионата и приветствую боксеров в Астане в следующем году», - сказал президент IBA Умар Кремлев.