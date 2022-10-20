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    18:18, 19 Октябрь 2022 | GMT +6

    Астана примет чемпионат Азии по легкой атлетике

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 10 по 12 февраля 2023 года в Астане пройдет чемпионат Азии по легкой атлетике. Соревнования пройдут в здании легкоатлетического спортивного комплекса «Qazaqstan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    Вопросы подготовки к предстоящему чемпионату и итоги нынешнего года обсудили председатель столичной федерации легкой атлетики, аким Астаны Алтай Кульгинов, генеральный секретарь Федерации Асхат Сейсембек.

    На встрече также обсудили вопрос по открытию в Астане специализированной детско-юношеской спортивной школы по легкой атлетике. Акиматом столицы по поручению Главы государства уделяется особое внимание поддержке детско-юношеских школ, федераций, популяризации массовых видов спорта.

    На чемпионате Азии по легкой атлетике (в Кувейте) среди юношей сборная Казахстана показала отличные результаты - заняла пятое место в общекомандном зачете. Спортсменка из Астаны Анастасия Колода завоевала серебряную медаль в беге на 400 метров с барьерами.

    В декабре текущего года пройдет международный турнир по легкой атлетике на призы Амина Туякова.

    В текущем году при поддержки Федерации легкой атлетики Астаны прошли различные массовые мероприятия: Nur-Sultan Half Marathon, Astana Marathon, в которых участие приняли более 7 тыс. участников из более чем 30 стран.



    Фото: пресс-служба городского акимата





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