РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:01, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Астана превратилась в бренд современного Казахстана — Касым-Жомарт Токаев

    Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Казахстана
    Фото: Акорда

    Дорогие соотечественники!
    Поздравляю вас с Днем столицы!

    Глубоко символично, что в текущем году праздник совпал с Днем домбры. Этот древний музыкальный инструмент является ярким олицетворением уникального тысячелетнего культурного наследия Великой степи. В то время как Астана стала зримым воплощением динамичного, поступательного прогресса Казахстана и созидательных устремлений нашей нации в будущее.

    Сегодня столица — это центр общественной, политической и деловой жизни нашего государства, в котором принимаются судьбоносные решения и обретают реальность невероятные идеи и смелые мечты. Здесь утверждается культ знаний и труда, укрепляется общенациональное единство и согласие.

    Жемчужина Центральной Евразии, Астана превратилась в бренд современного Казахстана и получила международное признание в качестве востребованной площадки глобального диалога и миротворческих инициатив.

    Столица всегда была в эпицентре кардинальных изменений и масштабных реформ. Уверен, на пути построения Справедливого, Чистого и Сильного Казахстана она сохранит свои флагманские позиции, неизменно выступая в авангарде всеобъемлющих преобразований.

    Пусть наш любимый город процветает и становится еще краше! Желаю всем согражданам здоровья, счастья и благополучия!

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана Поздравления Астана День столицы Общество
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Сейчас читают