Astana – Premier Tech объявила состав на однодневку «Серениссима Гравел»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Astana – Premier Tech примет участие в итальянской однодневной гонке «Серениссима Гравел», которая пройдет по гравийным дорогам сегодня, 15 октября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу велокоманды.

Состав команды: Алексей Луценко (Казахстан), Фабио Феллине (Италия), Самуэле Баттистелла (Италия), Давиде Мартинелли (Италия).

Спортивные директора: Бруно Ченьялта (Италия), Джузеппе Мартинелли (Италия).