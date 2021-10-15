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    12:30, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Astana – Premier Tech объявила состав на однодневку «Серениссима Гравел»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Astana – Premier Tech примет участие в итальянской однодневной гонке «Серениссима Гравел», которая пройдет по гравийным дорогам сегодня, 15 октября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу велокоманды.

    Состав команды: Алексей Луценко (Казахстан), Фабио Феллине (Италия), Самуэле Баттистелла (Италия), Давиде Мартинелли (Италия).

    Спортивные директора: Бруно Ченьялта (Италия), Джузеппе Мартинелли (Италия).


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