Астана представила в Баку возможности медицинского туризма

В Баку состоялось международное роуд-шоу по медицинскому туризму города Астаны, объединившее представителей ведущих медицинских организаций Казахстана и Азербайджана, туристической отрасли и профессионального сообщества двух стран, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Мероприятие было организовано Центром развития туризма Astana Tourism при поддержке Посольства Казахстана в Азербайджане и Ассоциации поддержки медицинского и термального туризма Азербайджана.

— Роуд-шоу стало важной площадкой для укрепления сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном в сфере здравоохранения и медицинского туризма. Его главной целью стало продвижение современных медицинских услуг столицы Казахстана на международном рынке, развитие партнерских связей между клиниками и туристическими компаниями двух стран, а также привлечение иностранных пациентов на лечение в Астану, — Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

В ходе мероприятия ведущие медицинские организации столицы Казахстана представили свои достижения, рассказали о передовых методах диагностики и лечения, а также продемонстрировали высокотехнологичные решения, которыми сегодня располагает медицина Астаны.

Сегодня Астана уверенно укрепляет статус ведущего центра медицинского туризма Центральной Азии. В городе функционируют 9 медицинских организаций, аккредитованных по международным стандартам Joint Commission International (JCI), что подтверждает высокий уровень качества и безопасности оказываемой медицинской помощи.

Особый интерес участников вызвали такие направления, как нейрохирургия, лечение онкологических заболеваний, детская реабилитация, репродуктивная медицина и эстетическая хирургия — именно эти сферы сегодня являются одними из наиболее востребованных среди азербайджанских пациентов.

В состав делегации города Астаны вошли представители Национального центра детской реабилитации, Национального центра нейрохирургии, Национального научного онкологического центра, клиники репродуктивной медицины Ecomed и клиники пластической хирургии Tulip Medicine, которые презентовали свои возможности и обсудили перспективы совместной работы с азербайджанскими коллегами.

Программа роуд-шоу включала презентации медицинских организаций Астаны, серию B2B-встреч между представителями медицинского сообщества двух стран, а также подписание меморандумов о сотрудничестве, направленных на дальнейшее развитие партнерских отношений в сфере медицинского туризма.

Продолжением мероприятия стали бесплатные первичные консультации, организованные 17 июня на базе клиники Citomed для жителей Баку. Ведущие специалисты из Астаны провели прием пациентов, предоставив возможность получить профессиональное мнение по вопросам диагностики и лечения.

Фото: Серикбол Кошмаганбетов / Kazinform

Проведение международного роуд-шоу в Баку стало очередным шагом в реализации стратегии по развитию медицинского туризма города Астаны и продвижению столицы Казахстана как международного центра качественной и высокотехнологичной медицинской помощи. Развитие подобных инициатив открывает новые возможности для сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном и способствует расширению доступа жителей региона к современным медицинским технологиям мирового уровня.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Азербайджан подписали меморандум в сфере соцстрахования.