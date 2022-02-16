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«Астана» представила состав на велогонку «Вуэльта Андалусии»
16 Февраля 2022 11:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Astana Qazaqstan Team примет участие в престижной многодневной гонке категории 2.Pro «Вуэльта Андалусии», которая пройдет в Испании в период с 16 по 20 февраля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Состав команды: Глеб Брусенский (Казахстан), Евгений Федоров (Казахстан), Алексей Луценко (Казахстан), Мигель Анхель Лопес (Колумбия), Нурберген Нурлыхасым (Казахстан), Симоне Веласко (Италия), Харольд Техада (Колумбия).
Спортивные директора в гонке: Александр Шефер (Казахстан), Джузеппе Мартинелли (Италия).
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