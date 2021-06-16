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    05:00, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    «Астана» представила состав на велогонку «Адриатика-Ионика»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Astana – Premier Tech выступит на многодневной гонке категории 2.1 «Адриатика-Ионика», которая пройдет в Италии в период с 15 по 17 июня. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Состав команды : Фабио Феллине (Италия), Давиде Мартинелли (Италия), Мерхави Кудус (Эритрея), Маттео Собреро (Италия), Вадим Пронский (Казахстан), Никита Стальнов (Казахстан).

    Спортивные директора: Джузеппе Мартинелли (Италия), Стефано Занини (Италия).

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