«Астана» представила состав на велогонку «Адриатика-Ионика»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Astana – Premier Tech выступит на многодневной гонке категории 2.1 «Адриатика-Ионика», которая пройдет в Италии в период с 15 по 17 июня. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Состав команды : Фабио Феллине (Италия), Давиде Мартинелли (Италия), Мерхави Кудус (Эритрея), Маттео Собреро (Италия), Вадим Пронский (Казахстан), Никита Стальнов (Казахстан).

Спортивные директора: Джузеппе Мартинелли (Италия), Стефано Занини (Италия).