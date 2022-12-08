«Астана» потерпела десятое поражение подряд в Единой лиге ВТБ

8 Декабря 2022, 14:30

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Астана» в Москве сыграла с МБА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперники были почти равны на протяжении трех периодов, но в заключительном отрезке игры хозяева ушли в отрыв и победили гостей.

Самыми результативными в составе казахстанского клуба стали Майкл Майерс набравший 15 баллов, Роман Марчук, записавший в актив 11 очков, Олег Балашов — 10, Даниил Аксенов — 8, Вадим Щербак — 6, Рустам Мурзагалиев — 4, Аскар Майдекин — 3, Максим Марчук — 2.

13 декабря «Астана» принимает на домашнем паркете саратовский «Автодор».

Единая лига ВТБ. 13-й тур

МБА — «Астана» 81:59 (16:12, 15:16, 22:21, 28:10).

Фото: sports.kz