«Астана» покинула  ТОП-100 клубного рейтинга УЕФА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обновлен клубный рейтинг УЕФА после матчей четвертого тура группового этапа еврокубков сезона-2022/23, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

«Астана» покинула ТОП-100 лучших клубов, опустившись на 104-ю строчку. «Кайрат» поднялся на 120-е место. «Тобол» сохранил 189-ю позицию.

Что касается других казахстанских клубов, то с 349 по 353 позиции включительно расположились «Шахтер», «Иртыш», «Ордабасы», «Кайсар» и «Кызыл-Жар».

Суммарный рейтинг клубов УЕФА (на 17.10.2022):

1. «Манчестер Сити» (Англия) – 123,000;

2. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – 121,000;

3. «Ливерпуль» (Англия) – 114,000;

4. «Челси» (Лондон, Англия) – 114,000;

5. ПСЖ (Париж, Франция) – 103,000;

6. «Реал» (Мадрид, Испания) – 103,000;

7. «Барселона» (Испания) – 99,000;

8. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 91,000;

9. «Ювентус» (Турин, Италия) – 90,000;

10. «Аякс» (Амстердам, Нидерланды) – 87,000;

...

104. «Астана» (Казахстан) – 14,000;

120. «Кайрат» (Алматы, Казахстан) – 12,000;

189. «Тобол» (Костанай, Казахстан) – 7,000;

349. «Шахтёр» (Караганда, Казахстан) – 2,525;

350. «Иртыш» (Павлодар, Казахстан) – 2,525;

351. «Ордабасы» (Шымкент, Казахстан) – 2,525;

352. «Кайсар» (Кызылорда, Казахстан) – 2,525;

353. «Кызыл-Жар» (Петропавловск, Казахстан) – 2,525.





















Фото: kazfootball.kz