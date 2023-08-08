«Астана» победила в домашнем матче Лиги Европы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче третьего отборочного раунда Лиги Европы «Астана» дома сыграла с болгарским «Лудогорцем», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы выглядели следующим образом:

«Астана»: Чондрич, Бейсебеков, Марочкин, Томашевич, Вороговский, Эбонг, Оганесян, Аймбетов, Урега, Лончар, Дарбо;

«Лудогорец»: Падт, Петровски, Гонсалвеш, Десподов, Витрю, Руссо, Вердон, Сонко-Сундберг, Текпетей, Хайстер, Руан Секо.

Григорий Бабаян внес изменения в стартовый состав, Марин Томасов был в запасе, а Абат Аймбетов и Дембо Дарбо вместе на поле.

С первых минут пошел обоюдоострый футбол и уже на второй Ян Вороговский пробил в перекладину, следом было еще несколько моментов у ворот обеих команд, а на 35-й Абзал Бейсебеков во время навеса упустил в штрафной двух соперников, один из них Ноа Сонко-Сундберг пробил головой в нижний угол ворот, отыграться хозяевам тоже удалось после стандарта, перед перерывом забил Жарко Томашевич.

На старте второй половины астанчане зажали соперника, а Александр Марочкин головой вывел их вперед, команды начали создавать один момент за другим, но больше ничего не изменилось — 2:1.

Ответная игра между командами состоится 17 августа в Разграде.

«Астана» (Астана, Казахстан) — «Лудогорец» (Разград, Болгария) 2:1 (1:1)

Голы: Сонко-Сундберг 35 (0:1), Томашевич 41 (1:1), Марочкин 53 (2:1).





