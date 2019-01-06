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«Астана» осталась без вратаря сборной

6 Января 2019 13:14 90
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«Астана» осталась без вратаря сборной

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Голкипер сборной Казахстана и «Тобола» Дмитро Непогодов не поедет на сборы с «Астаной», которой принадлежит, сообщает СИА «SPORTINFORM».

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30-летний страж ворот, скорее всего, останется в «Тоболе» еще на один сезон. Во всяком случае, в списке игроков «Астаны» на первый сбор экс-украинец не значится. В чем причина - неизвестно. Однако, столичный клуб рискует остаться без замены своему основному голкиперу Ненаду Эричу, так как его сменщик Александр Мокин уже подписал контракт с «Иртышом». Пока чемпион страны может рассчитывать, помимо серба, лишь на 24-летнего Станислава Павлова.

Напомним, ранее также сообщалось о возможном уходе из «Астаны» и других основных игроков. В частности, капитан команды Дмитрий Шомко может попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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