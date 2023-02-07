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Астана остается в «тройке лидеров» по росту цен

7 Февраля 2023, 10:40
Астана остается в «тройке лидеров» по росту цен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра-министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин отметил высокий рост цен в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Астане выделенная сумма финансирования по механизму «оборотная схема» составляет 14 млрд тенге, но город остается в тройке лидеров по росту цен, как по итогам 2022 года, так и с начала этого года», - сказал Серик Жумангарин на заседании Правительства.

По его словам, работа по выявлению и устранению непродуктивных посредников ведется слабо. С начала года нет фактов выявления нарушений законодательства в сфере торговой деятельности, в том числе не выявлено ни одного непродуктивного посредника.

«Новому руководству города необходимо перестроить работу СПК и региональной комиссии. По результатам анализа вынужден отметить, что в регионах работа по стабилизации цен и реализация инструментов стабилизации цен проводится на недостаточном уровне», - добавил министр.


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