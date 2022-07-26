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«Астана» определилась с составом на «Вуэльту Кастилии и Леон»
26 Июля 2022 21:51

«Астана» определилась с составом на «Вуэльту Кастилии и Леон»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Велокоманда Astana Qazaqstan Team объявила состав гонщиков на гонку «Вуэльта Кастилии и Леона», которая состоится в Испании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В велогонке примут участие шесть спортсменов астанинского клуба: казахстанцы — Вадим Пронский, Юрий Натаров и Нурберген Нурлыкасым, итальянцы — Винченцо Нибали и Мануэле Боаро, а также южноафриканец Стефан де Бод.

Испанская гонка состоится 27-28-го июля.



Фото: sports.kz




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