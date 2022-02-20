«Астана» определилась с составом на «Тур ОАЭ-2022»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Астана» объявила состав гонщиков, которые примут участие в велогонке «Тур ОАЭ-2022», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.





Велогонка стартует в воскресенье 20 февраля и продлится до субботы 26 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах. В составе казахстанской команды выступят следующие спортсмены: казахстанцы Артем Захаров, Вадим Пронский, Евгений Гидич и Юрий Натаров, южноафриканец Стефан де Бод, испанец Давида де ла Круз и колумбиец Себастьян Хенао.

Стоит напомнить, что в эти дни в Португалии проходит велогонка «Волта Алгарве», где принимают участие семь спортсменов «Астаны».