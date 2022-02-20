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«Астана» определилась с составом на «Тур ОАЭ-2022»
20 Февраля 2022 03:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Астана» объявила состав гонщиков, которые примут участие в велогонке «Тур ОАЭ-2022», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Велогонка стартует в воскресенье 20 февраля и продлится до субботы 26 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах. В составе казахстанской команды выступят следующие спортсмены: казахстанцы Артем Захаров, Вадим Пронский, Евгений Гидич и Юрий Натаров, южноафриканец Стефан де Бод, испанец Давида де ла Круз и колумбиец Себастьян Хенао.
Стоит напомнить, что в эти дни в Португалии проходит велогонка «Волта Алгарве», где принимают участие семь спортсменов «Астаны».
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