+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Астана» определилась с составом на «Тур ОАЭ-2022»

20 Февраля 2022 03:00
Поделиться:
«Астана» определилась с составом на «Тур ОАЭ-2022»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Астана» объявила состав гонщиков, которые примут участие в велогонке «Тур ОАЭ-2022», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Непобежденный супертяж из Казахстана отправил украинца в тяжелый нокаут
«Барыс» опубликовал расписание матчей в первом раунде плей-офф КХЛ Первая ракетка Казахстана вышел в финал турнира ATP в Дубае Жанкош Тураров узнал дату следующего боя


Велогонка стартует в воскресенье 20 февраля и продлится до субботы 26 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах. В составе казахстанской команды выступят следующие спортсмены: казахстанцы Артем Захаров, Вадим Пронский, Евгений Гидич и Юрий Натаров, южноафриканец Стефан де Бод, испанец Давида де ла Круз и колумбиец Себастьян Хенао.

Стоит напомнить, что в эти дни в Португалии проходит велогонка «Волта Алгарве», где принимают участие семь спортсменов «Астаны».

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Велоспорт  
Поделиться:
Новости по теме
Непобежденный супертяж из Казахстана отправил украинца в тяжелый нокаут
«Барыс» опубликовал расписание матчей в первом раунде плей-офф КХЛ
Первая ракетка Казахстана вышел в финал турнира ATP в Дубае
Жанкош Тураров узнал дату следующего боя
Популярное
1 В сфере межэтнических отношений в Казахстане будет проведена трансформация
2 1008 человек заболели коронавирусом в Казахстане
3 Будем ждать в марте Президента с пакетом политических реформ - Гульнара Бижанова
4 Студентов столицы призывают пройти иммунизацию против КВИ
5 Комитет госдоходов прокомментировал ситуацию на казахстанско-кыргызской границе
6 Каким будет новый порядок осуществления закупок, рассказали в «Самрук-Казына»
Читайте также
Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 20 февраля
Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 19 февраля
В сфере межэтнических отношений в Казахстане будет проведена трансформация
1008 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Будем ждать в марте Президента с пакетом политических реформ - Гульнара Бижанова
Студентов столицы призывают пройти иммунизацию против КВИ
Комитет госдоходов прокомментировал ситуацию на казахстанско-кыргызской границе
Каким будет новый порядок осуществления закупок, рассказали в «Самрук-Казына»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив