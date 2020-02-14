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«Астана» определилась с составом на «Классику Альмерии»

14 Февраля 2020 14:21
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«Астана» определилась с составом на «Классику Альмерии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда «Астана Про Тим» выступит на однодневной гонке высшей категории «Классика Альмерии», которая пройдет в это воскресенье 16 февраля в Испании. Об этом передает Sports.kz.

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Состав команды: Жандос Бижигитов, Омар Фраиле, Даниил Фоминых, Евгений Гидич, Оскар Родригес, Луис Леон Санчес и Никита Стальнов.

Спортивные директора в гонке: Александр Шефер и Джузеппе Мартинелли.




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Ключевые слова: Спорт,
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