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«Астана» определилась с составом на «Классику Альмерии»
14 Февраля 2020 14:21
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда «Астана Про Тим» выступит на однодневной гонке высшей категории «Классика Альмерии», которая пройдет в это воскресенье 16 февраля в Испании. Об этом передает Sports.kz.
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Состав команды: Жандос Бижигитов, Омар Фраиле, Даниил Фоминых, Евгений Гидич, Оскар Родригес, Луис Леон Санчес и Никита Стальнов.
Спортивные директора в гонке: Александр Шефер и Джузеппе Мартинелли.
Ключевые слова: Спорт,
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