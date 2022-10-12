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    01:25, 12 Октябрь 2022 | GMT +6

    «Астана» определилась с составом на гонку «Джиро дель Венето»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Велокоманда Astana Qazaqstan Team объявила состав гонщиков, которые выступят на однодневной гонке «Джиро дель Венето», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В гонке выступят шесть гонщиков астанинского клуба: итальянцы — Леонардо Бассо, Кристиан Скарони, Симоне Веласко и Джанмарко Гарофоли; колумбиец — Мигель Анхель Лопез; испанец — Хавьер Ромо Оливер.

    Однодневная гонка состоится 12-го октября в Италии.

    Другая часть команды с 11-го по 18-го октября выступает в Малайзии на «Туре Лангкави».

    Фото: Sports.kz.


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