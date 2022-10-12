«Астана» определилась с составом на гонку «Джиро дель Венето»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Велокоманда Astana Qazaqstan Team объявила состав гонщиков, которые выступят на однодневной гонке «Джиро дель Венето», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В гонке выступят шесть гонщиков астанинского клуба: итальянцы — Леонардо Бассо, Кристиан Скарони, Симоне Веласко и Джанмарко Гарофоли; колумбиец — Мигель Анхель Лопез; испанец — Хавьер Ромо Оливер.

Однодневная гонка состоится 12-го октября в Италии.

Другая часть команды с 11-го по 18-го октября выступает в Малайзии на «Туре Лангкави».

Фото: Sports.kz.