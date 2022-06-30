30 Июня 2022 06:23

Astana Opera выступила с гастролями в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Артисты театра Astana Opera побывали с гастролями в Актобе, вызвав бурю оваций у местных жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Программа гастрольного тура театра Astana Opera состояла из итальянской оперы-фарс «Шелковая лестница» Джоаккино Россини. Это одна из самых интересных комедийных опер XVIII века в изящных декорациях итальянского сценографа Мананы Гуниа и приковывающая взгляды режиссура Аллы Симонишвили. Настоящий дух россиниевской эпохи передавало живое звучание камерного оркестра Astana Opera под управлением заслуженного деятеля Казахстана, маэстро Абзала Мухитдина.

В главных партиях в потрясающей по красоте опере «Шелковая лестница» предстал звездный состав: Джулию и Дорвиля исполнили ведущая солистка театра, заслуженный деятель Казахстана Салтанат Ахметова и учащийся международной оперной академии Astana Opera Алихан Зейнолла. Известный оперный певец заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов мастерски воплотил образ Джермано, тенор Рамзат Балакишиев выступил в партии Дормонта, а Евгений Чайников и Салтанат Муратбекова нашли новые, интересные краски в своих героях – Бланзаке и Лючилле.

Это была первая встреча государственного театра Astana Opera с актюбинскими зрителями, которые в основном состояли из сотрудников Донского горно-обогатительного комбината, Актюбинского завода ферросплавов.

«Для нас было очень важно выступать перед сотрудниками градообразующих предприятий, для многих из них это была первая встреча с классическим искусством, которая без преувеличения стала настоящим событием. Большинство никогда не слышали итальянскую оперу, но воспринимали ее с восхищением, и было понятно, что запущенная совместно с ERG программа ознакомления с шедеврами музыкального творчества, – важная инициатива, которую необходимо развивать и дальше, - сказал заслуженный деятель Казахстана, директор Astana Opera Галым Ахмедьяров.