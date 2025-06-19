«Астана Опера» выступит в Павлодаре

28 июня столичная труппа представит на сцене Городского дворца культуры им. Естая оперу «Неистовый Орландо» А. Вивальди и концерт для детей из цикла «Музыка рисует и рассказывает».

Стоит отметить, что для столичной труппы это уже не первый выход на павлодарскую сцену. Три года назад коллектив театра уже представлял свое искусство перед сотрудниками градообразующих предприятий, их семьями и другими жителями города, ведь в апреле 2022 года именно выступление в Павлодаре открыло гастрольный тур «Астана Опера» по Казахстану. Кроме того, этот важнейший промышленный центр, славящийся красотами своей природы, а также богатой историей и культурой, не раз тепло встречал артистов театра с яркими разнообразными программами.

Шедевр «Неистовый Орландо» выдающегося композитора Антонио Вивальди, который будет предложен вниманию павлодарских любителей классики на этот раз, – это одна из ярких новых постановок в репертуаре театра, ее премьера с большим успехом состоялась осенью прошлого года в рамках популярного проекта «театр Piccolo». Уникальный спектакль, который идет в Казахстане исключительно на сцене «Астана Опера», повествует о трагической любви доблестного рыцаря Орландо, который теряет рассудок от безответных чувств к прекрасной Анжелике. Бравый воин оказывается пленником коварной волшебницы Альчины, играющей человеческими жизнями ради собственной прихоти.

Выступать перед павлодарской публикой предстоит блистательным солистам театра во главе с директором оперной труппы Заслуженным деятелем Казахстана Талгатом Мусабаевым. Образы геров спектакля воплотят Султан Бакытжан (Орландо), Заслуженный деятель Казахстана Салтанат Ахметова (Брадаманте), Салтанат Муратбекова (Альчина), Асем Сембина (Анжелика), Артур Габдиев (Медоро), Нарул Тойкенов (Руджеро) и Алтынбек Абильда (Астольфо). Камерный оркестр «Астана Опера» выступит под управлением Народного артиста Казахстана Абзала Мухитдина.

- Совсем недавно наша труппа выступила в Рудном. Для нас, как для артистов, огромная радость и гордость – нести высокое искусство жителям регионов. Публика прекрасно реагировала на спектакль, что дает нам осознание того, что наше исполнение откликнулось в их сердцах, доказательством тому были бурные аплодисменты. Мы старались приложить все усилия, чтобы зародить искру любви к опере даже у тех зрителей, которые впервые были на оперном представлении. Мы с нетерпением ожидаем возможности выступить перед павлодарцами и надеемся, что мы сумеем найти отклик и в их душах, - сказала ведущая солистка «Астана Опера» Салтанат Ахметова.

Не оставят без внимания и юных театралов: для павлодарских детей подготовили занимательный концерт из цикла «Музыка рисует и рассказывает». Инструментальные и вокальные номера в исполнении Камерного оркестра «Астана Опера», солистов оперной труппы, концертмейстеров Заслуженных деятелей Казахстана Долорес Умбеталиевой, Раушан Бескембировой, дополненные познавательным рассказом музыковеда Толганай Артыкбаевой, раскроют перед ребятами мир оперных голосов и инструментов оркестра.