«Астана Опера» расстается с ведущим солистом Сундетом Байгожиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В администрации театра сообщили, что с 27 января «Астана Опера» больше не имеет трудовых отношений с ведущим солистом. Руководство добавило, что договор был расторгнут по статье 50 Трудового кодекса Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Принято решение расторгнуть трудовой договор с вокалистом, так как совместная деятельность не является эффективной», - отметили в «Астана Опера».

Напомним, что статья 50 Трудового кодекса РК содержит в себе условие о расторжении договора по соглашению сторон, с компенсационной выплатой работнику, размер которой определяется трудовым договором.

С 2013 года до настоящего момента Сундет Байгожин занимал в театре должность ведущего солиста. Свою театральную карьеру он начал в 2007 году, став солистом Национального театра оперы и балета имени Куляш Байсеитовой.

«Певец неоднократно выезжал с труппой театра в гастрольные туры, выступал в главных партиях в репертуарных спектаклях. Коллектив «Астана Опера» желает успехов Заслуженному деятелю Казахстана Сундету Байгожину во всех начинаниях, реализации дальнейших планов и творческого роста», - подчеркнули в администрации «Астана Опера».

Важно отметить, что оперную труппу главного театра страны представляют звезды казахстанской оперной сцены – Заслуженная артистка Казахстана Жаннат Бактай, Заслуженные деятели Казахстана Дина Хамзина, Жупар Габдуллина, проходившие стажировку в легендарном театре Ла Скала; победительница телевизионного проекта Большая опера-2017 Салтанат Ахметова, любимец итальянской публики Медет Чотабаев, Жанат Шыбыкбаев и многие другие.

Все артисты проходят конкурсный отбор при принятии их на работу и регулярно подтверждают свою квалификацию перед международным жюри. Так, в 2020 году состоится очередная аттестация солистов.

«Творческий коллектив подобен природному камню, который зреет с годами, постепенно приобретая огранку, превращаясь в настоящую драгоценность. Мы сотрудничаем с талантливыми во всех отношениях людьми. К нам приезжают мастера из разных стран и из разных регионов нашей страны, приезжают зарубежные коучи, чтобы провести мастер-классы с артистами. Это показатель интереса к нашему театру», - отметило руководство ГТОБ «Астана Опера».