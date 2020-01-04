«Астана Опера» представит проект Алана Бурибаева «Письма из Италии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Астана Опера» 6 января представит новый уникальный проект главного дирижера театра, заслуженного деятеля Казахстана, лауреата Государственной премии РК Алана Бурибаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Оперно-симфонический концерт «Письма из Италии» расскажет о великих композиторах через письма, которые они писали в период пребывания в удивительной стране – Италии.

В программе концерта прозвучат оперные и симфонические произведения русских и западноевропейских композиторов-классиков в исполнении солистов оперы – заслуженных деятелей Казахстана Салтанат Ахметовой, Медета Чотабаева, заслуженной артистки Башкортостана Альфии Каримовой и Симфонического оркестра «Астана Опера» под руководством маэстро Алана Бурибаева.

- Такой проект как «Письма из Италии» будет представлен впервые не только в Казахстане, но и в мире, как появилась идея провести этот необычный концерт?

- На протяжении всей своей творческой жизни я всегда тщательно изучаю биографический и исторический материал при подготовке всех произведений, которые исполняю. Очень интересно, что у каждого из великих композиторов прошедших эпох было колоссальное эпистолярное наследие. Искусство писать письма, и я делаю здесь акцент на слово «искусство» - это именно то, что люди очень ценили и относились, как к необычайно дорогому умению. В эпоху до электронных писем, до текстовых сообщений, каждое письмо было как маленькое произведение искусства со своими канонами. Лучшие образцы писем могут принадлежать отдельному жанру литературы. Я знаю это по своей семье, поскольку мой прадед Ахмет Жубанов был основательным человеком, он никогда не писал один экземпляр письма. Делал он это на печатной машинке и у нас дома до сих пор хранятся его письма моему ата Булату в Москву, своей дочери Газизе, и всегда печатал два экземпляра одного и того же письма. При этом один экземпляр оставлял у себя. В то время люди относились с большим уважением к такой простой вещи – писать письма.

Я люблю предварять свои концерты вступительным словом, но читая «тонну» корреспонденции великих композиторов со своими издателями, друзьями, членами семьи, критиками, в этом прослеживается, в первую очередь, и характер самого композитора, человека, который потом угадывается и в нотах, и в музыке. А также можно почувствовать и дух эпохи, увидеть, как люди писали тогда письма. Так, идея этого концерта зародилась именно от изучения писем. Я подумал, почему бы не сделать так, чтобы сами композиторы рассказали немного о себе, о той эпохе, о тех произведениях, то есть сами за себя сказали бы не только своей музыкой, но и собственным голосом, который доносится из строк ушедших писем. И объединяющей темой всего этого стала Италия.

- Почему именно эта страна?

- Потому что это страна, где родилось искусство, каким мы его понимаем сегодня. Все любили Италию, великие художники, композиторы, писатели приезжали на эту прекрасную землю черпать вдохновение. Мы можем прочитать в письмах, например, у Ж. Бизе, что за короткий срок здесь он узнал очень много нового. Или П. И. Чайковского вдохновляет Римская пинакотека и Сикстинская капелла, но при этом под воздействием этих впечатлений от итальянских работ он пишет симфонические и оперные шедевры, вошедшие в золотой фонд русской классики. Именно Италия является колыбелью искусства и вдохновения для многих совершенно разных между собой людей. Некоторые из них между собой встречались, некоторые нет, и впечатления у них разные, но никого из них Италия не оставляет равнодушным. Кроме того, Италия – страна солнечная, и мне хотелось в январе представить нашим слушателям что-то очень теплое, жаркое и радостное.

- Эпистолярный жанр – жанр закрытый, есть темы, которые могут быть интересны не для всех, Вы как-то отбирали эти письма?

- Действительно, не каждое письмо можно прочитать на публике. Есть какие-то вещи только для конкретного адресата, какие-то письма чрезвычайно интимны, порой что-то и не нужно читать вообще. Меня же интересовали впечатления людей об Италии. Наша задача не в том, чтобы сделать литературный вечер, а в том, чтобы письма пролили свет на личность самого композитора, и его музыка воспринималась людьми сквозь призму прочитанного и только что услышанного.

- Вас, как музыканта, вдохновляет Италия?

- Когда я в очередной раз был с женой и сыном во Флоренции, мне пришла идея предстоящего концерта. Мы попросили знакомую повозить нас и показать вместо основных достопримечательностей города, домик П.И. Чайковского, где он писал «Пиковую даму». Наша знакомая даже сама не знала, что у них есть такое место. Для меня «Пиковая дама» - не просто дорогое мне сочинение, а к тому же самая первая опера, в которой я дебютировал как оперный дирижер в 2003 году в Лионском оперном театре во Франции. Мне было интересно, почему же композитор создал эту великую русскую оперу, находясь во Флоренции, окруженный другой атмосферой, где повсюду чувствуется влияние семьи Медичи и всех знаменитых флорентийцев, к примеру, Микеланджело. Почему именно здесь Петр Ильич написал свою «самую петербургскую» оперу, свой предпоследний оперный шедевр? Это было своеобразным импульсом, вдохновением.

Я начал думать о том, что все итальянское искусство как-то объединяло творческих людей того времени. Почему за вдохновением и из России, и из Франции, Австрии люди едут именно в Италию? Путь-то неблизкий, если ехать на поездах или повозках XIX века. Причем, мне было интересно, чтобы в нашем концерте были не только итальянцы, хочется показать взгляд на страну изнутри и снаружи.

Французский композитор Ж. Бизе пишет, что влюбляется в Рим, а после этого ему уже не нравится Неаполь. Но письма к матери он заканчивает тем, что ночью ему снится Париж. Нечто похожее происходит и с П. И. Чайковским. Будучи в Италии он живо интересуется происходящим на родине.

В то же время итальянец по рождению Дж. Россини наоборот вторую часть своей жизни прожил в Париже, хотя мог превосходно жить у себя на родине, где он был одним из самых знаменитых людей, просто живым классиком.

Маленький Моцарт подписывает свои письма дважды – «Вольфганго в Германии» и «Амедео в Италии». За два с половиной столетия до создания Евросоюза, Моцарт видимо уже тогда ощущал себя европейцем. Это были люди, которые перешагнули свое время, даже географически в какой-то степени. Но опять же, всех их волновала Италия, и они ехали туда за вдохновением.





- Уникальность предстоящего вечера, также состоит в том, что Вы будете исполнять чрезвычайно редкую вещь, которую практически не играют сегодня нигде в мире - балетную музыку из оригинальной французской версии оперы «Дон Карлос» 1867 года, Джузеппе Верди.

- В театре «Астана Опера» идет миланская версия 1884 года, написанная на итальянском языке, в которой уже не было балета, потому что музыка для балета была написана специально для французской оперы 1867 года для премьеры в Париже. Композиторы, писавшие оперы для «Гранд Опера» или «Гранд Бутика», как иронично называл этот знаменитый театр сам Верди, просто обязаны были писать музыку для балета, и всегда во втором акте. Вспоминается огромный скандал, который вышел у немца Р. Вагнера, когда он привез оперу «Тангейзер» в Париж: композитор сказал, что не будет вставлять во втором акте балет, что французы сочли крайним неуважением. Сегодня «Дон Карлос» ставится везде в разных версиях, но абсолютно везде в мире он идет без балета. Я же захотел исполнить балетную музыку из версии 1867 года, не только для того, чтобы показать раритетного Верди, но и потому что у самой балетной музыки есть своя интересная история и связана она с одним уникальным и знаменитым ювелирным украшением, знаменитой жемчужиной под названием «Ла Перегрина» (Паломница).

- Расскажите подробнее об этом.

- Жемчужина «Ла Перегрина» является одной из самых больших жемчужин в мире, весом более 50 карат и чья история растягивается на более чем 400 лет. После того, как ее нашли в Латинской Америке, она была приобретена испанским королем Филиппом Вторым (одним из главных персонажей оперы «Дон Карлос»), который возвел ее до уровня «Жемчужины испанской короны», и традиционно испанские королевы позировали с ней на портретах. Так, ее можно увидеть на королевских портретах кистей Рубенса и Веласкеса. После вторжения Бонапарта в Испанию, «Перегрина» попадает во Францию, где во времена Второй империи находится во владении Наполеона Третьего и его супруги императрицы Евгении и является роскошным украшением их ювелирной коллекции. Именно тогда Верди и пишет «Дона Карлоса» и императорская чета в окружении двора посещают премьеру оперы в Париже, где во время обязательного балетного дивертисмента смотрят следующий сюжет: «На Морском дне прекрасные Жемчужины охраняются ревнивыми Волнами. На дно спускается молодой рыбак в надежде раздобыть их, но Повелительница Моря не позволяет ему этого сделать. Внезапно появляется молодой паж и от имени Филиппа Второго приказывает ему достать самую великолепную жемчужину достойную своей супруги, королевы Испании. Повелительница Моря уступает, и рыбак добывает ту самую «Перегрину», единственную достойную жемчужину, которая и преподносится Королеве Елизавете».

Но для высокопоставленных слушателей оперы 1867 года в Париже была ясна аллегория балета, что настоящей жемчужиной французского двора является сама императрица Евгения, испанка по происхождению, которой, к слову сказать, совсем не понравился «Дон Карлос», а именно то, как Верди изобразил в опере испанцев. Что же касается самой «Перегрины», то позже из Франции она попала в Англию, где сменив нескольких владельцев была преподнесена на день Святого Валентина Ричардом Бертоном своей супруге, знаменитой Элизабет Тейлор, которая ее даже теряла. В последний раз «Перегрину» видели на аукционе в 2011 году.

Подчеркну, что исполнение балетной музыки «Ла Перегрина» 1867 года из «Дона Карлоса» Верди является крайне редким событием в мире, поэтому у нас будет абсолютно уникальная возможность услышать ее 6 января 2020 года в «Астана Опера». Кстати, с этим номером перекликается и другой замечательный номер, который мы тоже исполним на этом концерте. Это будет ария Лейлы из оперы Жоржа Бизе «Искатели жемчуга»!

- Вы часто бываете в Италии, писали ли когда-нибудь письма из этой страны своим родным, и услышим ли мы на этом концерте одно из них?

- Я родился, когда генсеком СССР был Брежнев и хорошо помню, как я сам писал письма от руки своим родным и близким. Позже, когда в начале 90-х годов мы приобрели факс, и тогда я писал от руки письма, но отправлял их по факсу. Наверное, музыканты и музыковеды будущих поколений, также будут изучать мейлы и текстовые сообщения сегодняшних и будущих «моцартов» и «чайковских». Ну, а на сегодня, опять же выражаясь аллегорически, мое письмо – это и есть весь концерт «Письма из Италии», который я адресую дорогим слушателям 6 января 2020 года в «Астана Опера».