«Астана Опера» покажет спектакль для столичных врачей в День благодарности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В День благодарности театром «Астана Опера» совместно с Министерством культуры и спорта РК и акиматом города Нур-Султана будет проведена благотворительная акция для столичных врачей. 1 марта работники медицинских учреждений города посетят знаменитую оперу П. Чайковского «Евгений Онегин». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Первого марта в Казахстане отмечается День благодарности. Праздник был учрежден в 2016 году по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. В этот день коллектив «Астана Опера» выражает благодарность и отдает дань уважения нашим врачам, которые в это нелегкое время совершают настоящий трудовой подвиг. Мы пригласили работников медицинских учреждений столицы отдохнуть от трудовых будней и соприкоснуться с высоким искусством, посетив постановку мирового классического шедевра «Евгений Онегин». От имени коллектива нашего театра хочу поздравить всех казахстанцев с Днем благодарности и пожелать в этот светлый праздник соотечественникам, прежде всего, здоровья, благополучия, успехов и счастья. Такие общечеловеческие ценности, как взаимопомощь, поддержка и отзывчивость, доброта и щедрость, помогают всем казахстанцам с уверенностью смотреть в прекрасное будущее», - сказал директор театра «Астана Опера» заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров.

Напомним, премьера спектакля «Евгений Онегин» П. Чайковского в столичном театре прошла 8, 9 февраля 2019 года. В опере участвуют солисты, оркестр, хор, балет, миманс и детская студия «Астана Опера». Дирижер-постановщик – главный дирижер театра заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК Алан Бурибаев. Главный хормейстер – заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов, хореограф-постановщик – Елена Шерстнева.

Опера «Евгений Онегин» – один из самых репертуарных спектаклей в мире. На сцене «Астана Опера» она представлена в уникальной концепции режиссера-постановщика Давиде Ливермора. История передана через призму воспоминаний пожилой Татьяны, которая заново переживает свою любовь, события молодости, связанные с Евгением Онегиным. Грандиозность постановки также выражается в потрясающих сценографических эффектах: герои повествования в мгновение ока скрываются под сценой, появляются из-за кулис на скамьях или на автоматической платформе из глубины сцены, а 3D-проекции показывают плывущие облака, качающиеся кроны деревьев, видения образов персонажей. Художники по костюмам заслуженные деятели Казахстана Софья Тасмагамбетова и Павел Драгунов создали красочные костюмы крестьян, роскошные костюмы гостей петербуржского бала и праздника в доме Лариных, которые прекрасно передают стиль эпохи.

Стоит отметить, что масштабную постановку успели оценить не только жители и гости столицы, но и российские зрители. В октябре 2019 года театр принял участие в первом Фестивале Дмитрия Хворостовского, призванном сохранять и поддерживать культурное наследие выдающегося певца. Казахстанские артисты представили оперный шедевр П. Чайковского к 180-летию великого композитора на сцене Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д. Хворостовского.