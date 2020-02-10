«Астана Опера» покажет оперу-фарс «Шелковая лестница» в Караганде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Астана Опера» отправляется на гастроли в Караганду. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

16 февраля на сцене Карагандинского областного казахского драматического театра им. С. Сейфуллина столичная труппа представит слушателям искрометную оперу-фарс «Шёлковая лестница» выдающегося композитора Дж. Россини.

«Мы с радостью снова выступим с гастролями в этом городе, карагандинская публика высоко ценит классическое искусство и хорошо в нем разбирается. Коллектив «Астана Опера» уже представил здесь оперные спектакли «Богема» Дж. Пуччини, «Евгений Онегин» П. Чайковского, кантату «Кармина Бурана» К. Орфа, а также програму гала-концерта. В свою очередь, творческие коллективы из Караганды не раз выступали на сцене «Астана Опера». Карагандинский академический театр музыкальной комедии исполнил мюзикл М. Дунаевского «Алые паруса» и оперетту И. Кальмана «Баядера», а симфонический оркестр Карагандинского концертного объединения им. К. Байжанова под управлением художественного руководителя и главного дирижера Петра Грибанова выступил с концертной программой «С любовью, из Караганды», - отметил директор театра, заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров.

В главных партиях молодых влюбленных Джулии и Дорвиля выступят ведущие солисты «Астана Опера» , заслуженные деятели Казахстана Салтанат Ахметова и Жан Тапин. Образ незадачливого слуги Джермано воплотит заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов. В спектакле также примут участие солисты театра: Лючилла – Салтанат Муратбекова, Блансак – Евгений Чайников, Дормонт – Рамзат Балакишиев.

Премьера блистательной оперы-буффа на сцене «Астана Опера» прошла в апреле 2019 года в рамках проекта Камерный театр «PICCOLO», а уже в июне творческий коллектив представил спектакль на гастролях в Кокшетау, вызвав бурный восторг и овации публики. Важно отметить, что комическая опера пользуется огромным успехом не только в городах Казахстана, но и за рубежом. Так, в октябре «Шелковая лестница» собрала аншлаг в культурной столице России – Санкт-Петербурге: все билеты были проданы задолго до приезда казахстанских артистов.

Либретто Дж.М. Фоппы на основе либретто Ф. Планара, написанного для одноименной оперы П. Гаво (1808). Дирижер-постановщик – заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин, режиссер-постановщик – Алла Симонишвили, сценограф и художник по костюмам – Манана Гуниа. Концертмейстер, партия клавесина – Жанар Ахметова. Технический директор проекта – Виктор Караре. Координатор проекта – Маржан Жакенова.

Гастроли пройдут в рамках программы «Рухани жаңғыру» при поддержке Министерства культуры и спорта РК.