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вчера 23:27
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вчера 20:35
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вчера 19:30
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«Астана Опера» переходит на дистанционный режим работы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коллектив театра «Астана Опера» внимательно ознакомился с телевизионным обращением Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.
«Артисты и сотрудники театра полностью поддерживают те меры, которые введены в Казахстане в связи с пандемией коронавируса. Считаем абсолютно оправданным запрет на культурно-массовые мероприятия», - отметили в администрации театра.
В связи с введением чрезвычайного положения, коллектив ГТОБ «Астана Опера» с 16 марта переходит на дистанционный режим работы. При театре создан оперативный штаб.
«Призываю граждан Казахстана оказывать необходимое содействие уполномоченным службам. Всем нам в данной ситуации нужно проявить ответственность и дисциплину. При первых признаках недомогания необходимо незамедлительно обращаться в медслужбы по месту проживания», - сказал Касым-Жомарт Токаев в обращении.
Важно отметить, что все те, кто не успел сдать свои билеты, приобретенные в кассах театра, смогут это сделать после снятия режима чрезвычайного положения в Казахстане. Зрители, купившие билеты онлайн посредствам «Тикетона», могут сдавать их в режиме текущего времени.
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