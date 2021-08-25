«Астана Опера» открывает предъюбилейный сезон

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Девятый театральный сезон стартует 30 августа праздничным концертом, посвященным Дню Конституции РК. Сезон обещает быть насыщенным: вниманию публики приготовили ряд грандиозных оперных и балетных премьер, гастрольные выступления, а также эксклюзивные авторские концертные проекты и творческие вечера. О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Опера».

«Открытие театральных сезонов – это, прежде всего, праздник для артистов и зрителей. Этот сезон мы начинаем уже в адаптированных к новым реалиям условиях. По-прежнему, соблюдаем социальную дистанцию при рассадке, а также все другие санитарные нормы. Коллектив театра вакцинировался, потому что мы заботимся не только о своем здоровье, но и о здоровье своего зрителя. В первой половине сезона планируем представить пять премьер – это достаточно большая нагрузка и на оперную, и на балетную труппу, так как параллельно будет исполняться наработанный репертуар. Также афишу украсят юбилейные вечера, посвященные творчеству грандов оперной сцены. Мы планируем расширять детский репертуар, который будет интересен и родителям», - рассказал заслуженный деятель Казахстана директор «Астана Опера» Галым Ахмедьяров.

«Наш театр – это организм живой, обновляющийся, поэтому 9-й сезон откроет для театралов новые имена артистов балета. Кроме того, после небольшого перерыва снова будет блистать на сцене наша прима-балерина Мадина Басбаева», - заключил директор.

Труппа уже приступила к своей работе, в залах полным ходом идут репетиции, артисты оперы, балета, оркестра и миманса готовятся к встрече с о зрителями . В разных уголках театра во время подготовки можно услышать музыку знаменитых композиторов. В афишу вошли образцы отечественной и мировой классики: «Кыз Жибек» Евгения Брусиловского, «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева и многие другие.

На сцене установили декорации к опере «Домалақ ана» Таскына Жармухамеда, которую публике представят 2 и 3 сентября. Шымкентский театр оперы и балета во главе с его директором - Майрой Мухамедкызы - выбрал этот спектакль для гастрольного выступления неслучайно. Эта новая в репертуаре театра опера обрела большой успех сразу после премьеры. В ней глубоко передан характерный для казахского народа образ Святой Матери. Благодаря образу юной девушки Нурилы, вдохновленной заповедями и духовными ценностями, сила материнской любви раскрывается широко и реалистично. Опера «Домалақ ана» передаёт любовь батыра Байдибека к своему народу, олицетворяет не только бескорыстное материнское сердце, но и рассказывает об одном из самых значимых событий в истории казахского народа.

Череду премьерных постановок нового сезона «Астана Опера» при содействии Министерства культуры и спорта РК и постоянного генерального спонсора театра Halyk Bank откроет опера «Тайный брак» Д. Чимарозы, которая пройдет в рамках проекта Театр Piccolo с уже привычной для «Астана Опера» постановочной группой. Дирижер-постановщик – заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин. Режиссер-постановщик – Алла Симонишвили, сценограф и художник по костюмам – Манана Гуниа.

Детскую аудиторию ждут премьеры «Волшебная музыка, или давайте делать оперу» М. Минкова и первая казахская детская опера «Канбак-шал», созданная Ж. Дастеновым на либретто А. Байгожаева.

Ценители балетного искусства в предвкушении встречи со спектаклями «Шесть танцев» Иржи Килиана на музыку В.А. Моцарта, а также «Белоснежка и семь гномов» на музыку Тибора Кочака в хореографии Дьюлы Харангозо. Самым ожидаемым событием года станет национальная героическая опера «Алпамыс» Еркегали Рахмадиева, приуроченная к 30-летию Независимости РК.