«Астана Опера» готовится к премьере балета «Коппелия»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Многочасовые репетиции длятся практически до девяти часов вечера. Артисты готовятся к премьере балета «Коппелия» Л. Делиба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Люди и куклы в этом балете слились в одно целое: так мастерски танцует артистка, что создается иллюзия, что перед нами настоящая кукла. Этот персонаж появился благодаря печальным обстоятельствам. Во время постановки балета, Зизи Жанмер – знаменитая балерина, супруга и муза Ролана Пети – получила травму. По словам музыковедов, нужно было срочно искать выход из ситуации. Тогда-то и появилась эта кукольная Сванильда, которая со временем даже потеснила балерин, заняв главное место в балете. Здесь три куклы, и все Сванильды. Деревянная обречена – в конце она разлетится на куски. Тряпичная Сванильда, составившая пару солисту в легком и непринужденном танце, а также настоящая балерина, изображающая свою мнимую кукольную соперницу.

Над убранством сцены работал лучший сценограф современности Эцио Фриджерио. Сам Ролан Пети описывал его работу так: «Здесь площадь в серо-голубых тонах, стоящие на ней дома растворяются в небесах. Военные мундиры, хорошенькие дамы в шуршащих платьях - все это создает обстановку, напоминающую фильмы Эрнста Любич».

Возможно, в таких романтических красках балет был выполнен, потому что в тот период соединились сердца двух молодых художников Эцио Фриджерио и Франки Скуарчапино – теперь уже великих личностей в мире высокого искусства. Франка Скуарчапино была тогда ассистентом художника по костюмам Эцио Фриджерио. Позже ее талант по достоинству был отмечен многими наградами, в том числе, премией американской киноакадемии «Оскар» за фильм «Сирано де Бержерак» (1990). Была номинирована на премию Тони за лучшие костюмы к бродвейской постановке «Канкан»(1981). В этом, 2019 году Франке Скуарчапине вручили награду «Opera Star» как лучшему художнику по костюмам. Их творческому и семейному союзу уже порядка 45 лет. Благодаря художникам, мир увидел множество выдающихся постановок, причем, невзирая на возраст, они не спешат останавливаться, с каждым годом радуя новыми работами публику разных стран.

Балетмейстер Луиджи Бонино переносит балеты Ролана Пети на многие сцены мира, а в спектакле «Коппелия» и сам исполняет партию Коппелиуса в течение долгих лет. В «Астана Опера» он приехал по приглашению художественного руководителя балетной труппы театра, Народной артистки России Алтынай Асылмуратовой.

«Этот балет мне особенно нравится, потому что сама танцевала его в свое время. Мне посчастливилось выступать в нем вместе с самим Роланом Пети. Замечательный спектакль, непохожий ни на какой другой, который идет в мире. Он очень компактный, веселый. И хотя в нем занято не так много артистов, все же есть ощущение полнометражного спектакля. Я очень люблю работы Ролана Пети, считаю его одним из самых выдающихся балетмейстеров XX века. Он всегда имеет свой стиль, оригинален и очень талантлив. Несмотря на то, что этот балет идет уже 45 лет, до сих пор он остается очень востребованным, ставится во всех столичных театрах. К примеру, Луиджи Бонино приехал к нам после премьеры балета «Коппелия» в Мюнхене. Спектакль смотрится очень легко, уверена, что публике он понравится», - отметила Алтынай Асылмуратова.

В главных партиях на сцену выйдут ведущие солисты: Бахтияр Адамжан и Айгерим Бекетаева, Арман Уразов и Шугыла Адепхан. Партию Коппелиуса в первый день исполнит сам балетмейстер Луиджи Бонино, во второй день премьеры зрители увидят Рустема Сейтбекова.





Над партией Франца трудятся Бахтияр Адамжан и Арман Уразов. Для обоих артистов это дебютное выступление.

«Я впервые буду исполнять партию Франца, очень рад, что у нас этот спектакль будет идти в хореографии Ролана Пети, считаю, что это одна из самых интересных версий этого спектакля. Его характеризует особая атмосфера, постановка насыщена актерской работой, здесь совершенно другой стиль хореографии и даже техника отличается своими переходами. Мизансцены, адажио – все поставлено гениально. С нами работает балетмейстер Луиджи Бонино, он переносит спектакли Ролана Пети в первозданном виде, знает все тонкости, все нюансы, которые необходимо воспроизвести в этом балете. Нам, артистам, «входить» в эту постановку очень легко. Уже успели выучить спектакль, теперь дорабатываем определенные моменты», - рассказал Бахтияр Адамжан.

«Коппелия» - один из популярнейших балетов в мире. Все ведущие театры имеют в своем репертуаре этот веселый, праздничный спектакль, который 22 и 23 ноября по достоинству сможет оценить публика Нур-Султана. Премьера пройдет при содействии Министерства культуры и спорта РК.