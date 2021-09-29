Astana Open WTA 250: С кем сыграют Дияс и Путинцева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане стартовал очередной соревновательный день женского теннисного турнира Astana Open WTA 250, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Представляет вашему вниманию расписание выступлений казахстанских теннисисток.

Сегодня, сразу же по завершении утренних матчей, на центральный корт престижного турнира выйдет наша спортсменка Зарина Дияс, которая сыграет со шведкой Ребеккой Петерсон.

Напомним, что 28 сентября Зарина в напряженном трехсетовом матче одолела россиянку Анастасию Захарову со счетом 7:6 (8:6), 4:6, 7:5.

Во второй половине дня казахстанка Юлия Путинцева проведет матч против Веры Лапко (Беларусь). Теннисистка на старте соревнований Astana Open одержала уверенную победу над Екатериной Горгодзе из Грузии, занимающей 162-е место мирового рейтинга – 6:1, 6:2.

В вечерней сессии стартуют парные выступления. Казахстанский дуэт София Чурсина/Екатерина Дмитриченко сыграет против тандема Анна-Лена Фридзам (Германия)/Моника Никулеску (Румыния).