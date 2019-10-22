«Астана» огласила заявку на матч Лиги Европы с «АЗ Алкмаар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Футболисты «Астаны» вылетают в Нидерланды, где 24 октября встретятся с «АЗ Алкмаар» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В страну тюльпанов астанчане вылетают в следующем составе:

Вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Станислав Павлов

Защитники: Антонио Рукавина, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Евгений Постников, Дмитрий Шомко, Лев Скворцов

Полузащитники: Юрий Логвиненко, Иван Маевский, Юрий Перцух, Серикжан Мужиков, Дорин Ротариу, Дидар Жалмукан

Нападающие: Сергей Хижниченко, Рангело Янга, Роман Муртазаев, Владислав Прокопенко и Рамазан Каримов