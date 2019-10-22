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«Астана» огласила заявку на матч Лиги Европы с «АЗ Алкмаар»
22 Октября 2019 22:22
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Футболисты «Астаны» вылетают в Нидерланды, где 24 октября встретятся с «АЗ Алкмаар» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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В страну тюльпанов астанчане вылетают в следующем составе:
Вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Станислав Павлов
Защитники: Антонио Рукавина, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Евгений Постников, Дмитрий Шомко, Лев Скворцов
Полузащитники: Юрий Логвиненко, Иван Маевский, Юрий Перцух, Серикжан Мужиков, Дорин Ротариу, Дидар Жалмукан
Нападающие: Сергей Хижниченко, Рангело Янга, Роман Муртазаев, Владислав Прокопенко и Рамазан Каримов
Ключевые слова: Спорт,
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