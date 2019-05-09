«Астана» огласила состав на «Тур Калифорнии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Велокоманда «Астана» отправляется в США для участия в многодневной гонке Мирового Тура «Тур Калифорнии», которая пройдет в период с 12 по 18 мая. Об этом передает Sports.kz.

Состав команды: Давиде Баллерини, Магнус Корт, Родриго Контрерас, Даниил Фоминых, Уго Уль, Лауренс Де Вриз и Йонас Грегаард Вилсли.

Спортивные директора в гонке: Дмитрий Фофонов и Ларс Михаэльсен.