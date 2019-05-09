Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 14 °С
USD 380.53 EUR 426.23
RUB 5.83 CNY 56.15
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Астана» огласила состав на «Тур Калифорнии»

9 Мая 2019 21:28 117
Поделиться:
«Астана» огласила состав на «Тур Калифорнии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Велокоманда «Астана» отправляется в США для участия в многодневной гонке Мирового Тура «Тур Калифорнии», которая пройдет в период с 12 по 18 мая. Об этом передает Sports.kz.

Новости по теме

Велокоманда «Астана» объявила состав на «Джиро д'Италия»
В Алматы отремонтировали не работавший 30 лет велотрек Казахстанец Евгений Гидич стал чемпионом Азии в групповой гонке

Состав команды: Давиде Баллерини, Магнус Корт, Родриго Контрерас, Даниил Фоминых, Уго Уль, Лауренс Де Вриз и Йонас Грегаард Вилсли.

Спортивные директора в гонке: Дмитрий Фофонов и Ларс Михаэльсен.

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив