«Астана» одержала победу в международном турнире по баскетболу в Катаре

27 мая в Катаре «Астана» провела свой второй матч в турнире Западно-Азиатской лиги, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Во втором матче турнира казахстанская команда после трех овертаймов смогла обыграть «Аль Манаму» из Бахрейна со счетом 122:117.

Самыми результативным в составе астанчан стали Маркелл Джонсон (42), Дэвин Дэвис (19), и Шакур Джустон (16).

29 мая казахстанская команда проведет матч на турнире с «СК Сагесси» из Ливана.

Ранее в первом матче Западно — Азиатской лиги, астанчане крупно проиграли Ливанскому «Аль — Рияди Бейрут» со счетом 69:101.