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    05:25, 28 Май 2024 | GMT +6

    «Астана» одержала победу в международном турнире по баскетболу в Катаре

    «Астана» одержала победу в международном турнире по баскетболу в Катаре
    Фото: sportqory

    27 мая в Катаре «Астана» провела свой второй матч в турнире Западно-Азиатской лиги, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Во втором матче турнира казахстанская команда после трех овертаймов смогла обыграть «Аль Манаму» из Бахрейна со счетом 122:117.

    Самыми результативным в составе астанчан стали Маркелл Джонсон (42), Дэвин Дэвис (19), и Шакур Джустон (16).

    29 мая казахстанская команда проведет матч на турнире с «СК Сагесси» из Ливана.

    Ранее в первом матче Западно — Азиатской лиги, астанчане крупно проиграли Ливанскому «Аль — Рияди Бейрут» со счетом 69:101.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Катар Астана Баскетбол
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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