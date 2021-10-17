«Астана» одержала победу в первом домашнем матче нового сезона Единой лиги ВТБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичная «Астана» провела свой первый домашний матч Единой лиги ВТБ нового сезона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперниками подопечных Дарко Руссо стали баскетболисты польской «Зелены Гуры». Первая четверть осталась за хозяевами — 27:18, во втором отрезке гости взяли верх с перевесом в одно очко — 16:17, затем, в третьей четверти казахстанский клуб вновь оказался сильнее — 26:13. В заключительной десятиминутке «Зелена Гура» владела преимуществом (22:15), но от поражения их это не спасло. Итог — победа «Астаны» 84:70.

Самыми результативными в составе астанчан стали Энтони Хики и Джейлен Барфорд — по 24 очка и Скайлар Спенсер — 11.



7 ноября «Астана» сыграет на выезде с саратовским «Автодором».

Единая лига ВТБ. 3-й тур

«Астана» — «Зелена Гура» 84:70 (27:18, 16:17, 26:13, 15:22).





