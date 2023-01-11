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«Астана» одержала победу в матче Единой лиги ВТБ

11 Января 2023, 23:14
«Астана» одержала победу в матче Единой лиги ВТБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Астана» принимала на домашнем паркете белорусский «Минск» в матче Единой лиги ВТБ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанцы выиграли три периода из четырех, гости были сильней только в третьем отрезке игры.

Самыми результативными в составе казахстанского клуба стали Рустам Мурзагалиев набравший 14 баллов, Майкл Майерс и Даниил Аксенов записавшие в актив по 13 очков, Кваме Вон и Маркелл Джонсон — по 12, Валерий Лиходей — 9, Александр Оразбеков — 2, Роман Марчук и Дмитрий Гаврилов — по 1.

17 января «Астана» в Москве сыграет с ЦСКА.

Единая лига ВТБ. 20-й тур

«Астана» — «Минск» 77:48 (20:13, 18:5, 16:18, 23:12


Фото: sports.kz


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