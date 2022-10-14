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«Астана» одержала первую победу в новом сезоне Единой лиги ВТБ
14 Октября 2022, 00:55

«Астана» одержала первую победу в новом сезоне Единой лиги ВТБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках Единой лиги ВТБ «Астана» на домашнем паркете сыграла с пермской «Пармой», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовый и финальный отрезки игры команды сыграли вничью, а в остальных периодах хозяева были сильнее гостей.

Наиболее результативным в составе «Астаны» стал Майкл Майерс и Даниил Аксенов, набравшие по ходу встречи по 18 очков. Валерий Лиходей записал в свой актив 17 баллов, Рустам Мурзагалиев - 8, Олег Балашов - 6, Вадим Щербак - 5, Паркс Деондре - 4, Роман Марчук и Игорь Каныгин - по 3, Аскар Майдекин - 2.

16 октября «Астана» сыграет в Казани с УНИКСом.

Единая лига ВТБ. 3-й тур

«Астана» — «Парма» 84:72 (21:21, 21:12, 27:24, 15:15).


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