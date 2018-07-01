«Астана» одержала две победы - Винокуров подвел итоги «Тур де Франс»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Традиционным этапом до Елисейских Полей в Париже (116 км) завершилась 105 супермногодневная гонка «Тур де Франс», сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на astanaproteam.kz.

Победу на этапе одержал норвежский гонщик Александр Кристофф. Как и ожидалось перед заключительным этапом, британец Герейнт Томас выиграл общий зачет гонки. Томас стал шестым гонщиком в истории, который выиграл Олимпиаду, чемпионат мира и «Тур де Франс».

Капитан «Астаны» Якоб Фульсанг расположился на 12 месте генеральной классификации, а Танел Кангерт на 16 строчке. На счету казахстанской команды две победы на этапах в исполнении Омара Фраиле и Магнуса Корта.



«Тур де Франс» завершился, и нам есть что вспомнить - наша команда одержала две великолепные победы. Конечно, есть моменты, которые нам еще предстоит проанализировать и улучшить перед следующими гонками и перед «Туром» следующего года. Ну а сейчас, мы отпразднуем текущие успехи. Мы можем гордиться командным духом и командной работой, а также победами Омара Фраиле и Магнуса Корта. Ну, а после всего, мы возьмем курс на нашу следующую цель - «Вуэльту Испании», - сказал генеральный менеджер «Астаны» Александр Винокуров.

Напомним, 21-й этап завершился массовым спринтом, победителем которого стал норвежец Александр Кристофф. Генеральную классификацию «Большой Петли» выиграл британец Герант Томас.