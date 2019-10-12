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«Астана» обыграла «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

12 Октября 2019 19:50
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«Астана» обыграла «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичная «Астана» в матче второго тура Единой лиги ВТБ одержала победу над краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» — 90:88. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В первых двух четвертях гости оказались сильнее, но затем «Астана» смогла переломить ход игры в свою пользу.

Наибольшей результативностью в составе хозяев площадки отметились Коти Кларк — 26 очков, Малкольм Хилл — 24, Душан Ристич — 21, Александр Жигулин — 12, Джеремайя Хилл — 5. 20 октября баскетболисты «Астаны» на выезде сыграют с подмосковными «Химками». Единая лига ВТБ. 2-й тур «Астана» — «Локомотив-Кубань» 90:88 (21:25, 21:29, 25:16, 23:18).

Фото:olympic.kz

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Ключевые слова: Нур-Султан, Спорт,
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