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«Астана» обыграла эстонский «Калев» в матче ВТБ
6 Ноября 2020 08:38
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Единой Лиги ВТБ «Астана» на выезде одержала победу над эстонским «Калевом» — 97:85, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В первом и третьем периодах хозяева были сильнее, но задел в 10 очков, которые «Астана» заработала во второй части игры, позволил гостям комфортно закончить матч.
Наибольшую результативность в составе «Астаны» показал Майкл Томпсон, набравший 17 очков, Мартиньш Мейерс — 16, Джеремайя Хилл — 15, Девин Марбл и Оярс Силиньш — по 12, Адонис Томас — 11, Дмитрий Гаврилов — 5, Аскар Майдекин и Николай Бажин — 2.
14 ноября «Астана» на домашнем паркете принимает красноярский «Енисей».
Единая лига ВТБ. 6 тур
«Калев» — «Астана» 85:97 (22:18, 15:25, 24:23, 24:26).
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