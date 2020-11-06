«Астана» обыграла эстонский «Калев» в матче ВТБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Единой Лиги ВТБ «Астана» на выезде одержала победу над эстонским «Калевом» — 97:85, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом и третьем периодах хозяева были сильнее, но задел в 10 очков, которые «Астана» заработала во второй части игры, позволил гостям комфортно закончить матч.

Наибольшую результативность в составе «Астаны» показал Майкл Томпсон, набравший 17 очков, Мартиньш Мейерс — 16, Джеремайя Хилл — 15, Девин Марбл и Оярс Силиньш — по 12, Адонис Томас — 11, Дмитрий Гаврилов — 5, Аскар Майдекин и Николай Бажин — 2.

14 ноября «Астана» на домашнем паркете принимает красноярский «Енисей».





Единая лига ВТБ. 6 тур

«Калев» — «Астана» 85:97 (22:18, 15:25, 24:23, 24:26).