«Астана» обыграла «Цмоки-Минск» в матче ВТБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках очередного матча Единой лиги ВТБ столичная «Астана» на домашнем паркете одержала победу над командой «Цмоки-Минск» из Беларуси — 91:89, пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первые две четверти остались за «Астаной», во второй половине игры минчане взяли верх, но победу в концовке матча вырвали хозяева.

Лидерами по набранным очкам в составе казахстанской команды стали: Джеремайя Хилл — 23, Душан Ристич — 20, Малкольм Хилл — 15, Коти Кларк — 14, Александр Жигулин — 7.

16 ноября в Саратове «Астана» встретится с местным «Автодором», начало матча в 19:00.

Единая лига ВТБ. 5-й тур

«Астана» — «Цмоки-Минск» 91:89 (28:17, 23:21, 23:29, 17:22).