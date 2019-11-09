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«Астана» обыграла «Цмоки-Минск» в матче ВТБ
9 Ноября 2019 18:53
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках очередного матча Единой лиги ВТБ столичная «Астана» на домашнем паркете одержала победу над командой «Цмоки-Минск» из Беларуси — 91:89, пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Первые две четверти остались за «Астаной», во второй половине игры минчане взяли верх, но победу в концовке матча вырвали хозяева.
Лидерами по набранным очкам в составе казахстанской команды стали: Джеремайя Хилл — 23, Душан Ристич — 20, Малкольм Хилл — 15, Коти Кларк — 14, Александр Жигулин — 7.
16 ноября в Саратове «Астана» встретится с местным «Автодором», начало матча в 19:00.
Единая лига ВТБ. 5-й тур
«Астана» — «Цмоки-Минск» 91:89 (28:17, 23:21, 23:29, 17:22).
Ключевые слова: Спорт,
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