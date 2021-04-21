«Астана» обошла «Кайрат» в рейтинге лучших клубов Европы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Euroclubindex.com опубликовал рейтинг лучших европейских клубов — в него вошли и представители Казахстанской Премьер-Лиги, передает Sports.kz.

Рейтинг составлен по итогам выступлений клубов в еврокубках и национальных турнирах за несколько лет.

Лучшим из казахстанских клубов стала «Астана», поднявшаяся на десять позиций и занявшая 239-е место с 1780-ю очками. «Кайрат» потерял девять пунктов и расположился на 241-й строчке.

Лидирует в списке «Манчестер Сити» (4277 очков), вторую строчку занимает «Бавария» (4230), на третьей позиции — «Барселона» (4056). Всего в перечне представлено более 700 европейских клубов.