«Астана» объявила состав на велогонку «Страде Бьянке»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Команда «Astana Qazaqstan Team» выступит на известной классической гонке «Страде Бьянке», которая пройдет в ближайшую субботу, 5 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На официальном сайте команды опубликован состав: Леонардо Бассо (Италия), Мануэле Боаро (Италия), Мигель Анхель Лопес (Колумбия), Давиде Мартинелли (Италия), Джанни Москон (Италия), Симоне Веласко (Италия), Микеле Гадзоли (Италия).

Спортивные директора в гонке: Джузеппе Мартинелли (Италия), Стефано Занини (Италия).