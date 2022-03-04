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    11:09, 04 Март 2022 | GMT +6

    «Астана» объявила состав на велогонку «Страде Бьянке»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Команда «Astana Qazaqstan Team» выступит на известной классической гонке «Страде Бьянке», которая пройдет в ближайшую субботу, 5 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На официальном сайте команды опубликован состав: Леонардо Бассо (Италия), Мануэле Боаро (Италия), Мигель Анхель Лопес (Колумбия), Давиде Мартинелли (Италия), Джанни Москон (Италия), Симоне Веласко (Италия), Микеле Гадзоли (Италия).

    Спортивные директора в гонке: Джузеппе Мартинелли (Италия), Стефано Занини (Италия).

    Теги:
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