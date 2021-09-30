«Астана» объявила состав на велогонку «Париж - Рубэ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда «Astana - Premier Tech» выступит на монументальной классической гонке «Париж - Рубэ», которая в 118-й раз пройдет во Франции в это воскресенье 3 октября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Состав команды: Глеб Брусенский (Казахстан), Евгений Федоров (Казахстан), Евгений Гидич (Казахстан), Дмитрий Груздев (Казахстан), Уго Уль (Канада), Давиде Мартинелли (Италия), Бенжамин Перри (Канада).

Спортивные директора: Стив Бауэр (Канада), Стефано Занини (Италия).