13:35, 16 Март 2022 | GMT +6
«Астана» объявила состав на велогонку «Милан-Турин»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Astana Qazaqstan Team выступит на старейшей однодневной гонке «Милан-Турин», которая пройдет в Италии завтра, 16 марта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.
Состав команды: Глеб Брусенский (Казахстан), Евгений Гидич (Казахстан), Микеле Гадзоли (Италия), Фабио Феллине (Италия), Антонио Нибали (Италия), Винченцо Нибали (Италия), Артем Захаров (Казахстан).
Спортивный директор в гонке: Марио Манцони (Италия).
Милан-Турин (итал. Milano–Torino) — ежегодная шоссейная однодневная велогонка, проходящая по дорогам итальянского региона Ломбардия. Впервые проведена в 1876 году, что делает её старейшей велогонкой в мире. Маршрут проходит между городами Милан и Турин, дистанция составляет 199 км. С 2005 года входит в календарь UCI Europe Tour, имеет высшую категорию 1.HC.
В 2000 году была отменена из-за наводнения, затронувшего регион Пьемонт.