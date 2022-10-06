«Астана» объявила состав на велогонку «Гран Пиемонте»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Велокоманда Astana Qazaqstan Team определилась с составом спортсменов, которые выступят на однодневной гонке «Гран Пиемонте», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В гонке выступят семь гонщиков астанинского клуба: казахстанцы — Евгений Гидич, Евгений Федоров и Игорь Чжан; итальянцы — Джанни Маскон, Антонио Нибали и Кристиан Скарони; россиянин — Глеб Сырица.

Однодневная гонка состоится шестого октября в Италии.

Фото: twitter.com/AstanaQazTeam











