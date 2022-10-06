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    20:09, 05 Октябрь 2022 | GMT +6

    «Астана» объявила состав на велогонку «Гран Пиемонте»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Велокоманда Astana Qazaqstan Team определилась с составом спортсменов, которые выступят на однодневной гонке «Гран Пиемонте», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В гонке выступят семь гонщиков астанинского клуба: казахстанцы — Евгений Гидич, Евгений Федоров и Игорь Чжан; итальянцы — Джанни Маскон, Антонио Нибали и Кристиан Скарони; россиянин — Глеб Сырица.

    Однодневная гонка состоится шестого октября в Италии.


    Фото: twitter.com/AstanaQazTeam





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