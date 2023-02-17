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«Астана» объявила состав на «Тур Приморских Альп и Вара»

17 Февраля 2023, 04:04
«Астана» объявила состав на «Тур Приморских Альп и Вара»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Велокоманда Astana Qazaqstan Team определилась с составом молодежных спортсменов, которые выступят на многодневной гонке «Тур Приморских Альп и Вара», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В гонке выступят семь гонщиков астанинского клуба: казахстанцы — Николя Винокуров, Евгений Гидич, Александр Винокуров, Дмитрий Груздев, Артем Захаров, Даниил Пронский, Андрей Ремхе, Андрей Зейц; эквадорец Харольд Мартин Лопес.

Гонка пройдет с 17-го по 19-го февраля. Первая гонка стартует в городе Сан-Рафаэль и дистанция составит 187 километров.


Фото: sports.kz.

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