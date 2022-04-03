«Астана» объявила состав на «Тур Фландрии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Astana Qazaqstan Team выступит на второй монументальной классической гонке сезона «Тур Фландрии», которая пройдет в Бельгии завтра, 3 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Состав команды: Мануэле Боаро (Италия), Леонардо Бассо (Италия), Микеле Гадзоли (Италия), Евгений Федоров (Казахстан), Давиде Мартинелли (Италия), Джанни Москон (Италия), Артем Захаров (Казахстан).

Спортивные директора в гонке: Стефано Занини (Италия) и Марио Манцони (Италия).

Фото: sports.kz







