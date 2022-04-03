РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:50, 02 Апрель 2022 | GMT +6

    «Астана» объявила состав на «Тур Фландрии»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Astana Qazaqstan Team выступит на второй монументальной классической гонке сезона «Тур Фландрии», которая пройдет в Бельгии завтра, 3 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Состав команды: Мануэле Боаро (Италия), Леонардо Бассо (Италия), Микеле Гадзоли (Италия), Евгений Федоров (Казахстан), Давиде Мартинелли (Италия), Джанни Москон (Италия), Артем Захаров (Казахстан).

    Спортивные директора в гонке: Стефано Занини (Италия) и Марио Манцони (Италия).


    Фото: sports.kz



    Теги:
    Спорт Велоспорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Сегодня, 07:30
    Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!