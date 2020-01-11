«Астана» объявила состав на «Тур Даун Андер»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Команда «Астана» готовится открыть свой 15-й, юбилейный велосипедный сезон стартом на традиционной многодневной гонке «Тур Даун Андер», которая пройдет в Австралии в период с 21 по 26 января. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт команды.

Также казахстанская команда выступит на гонке-критериум «Швальбе Классик: Аделаида», которая традиционно проводится перед основным стартом многодневки. Критериум пройдет 19 января.

Состав команды: Мануэле Боаро, Лауренс Де Вриз, Даниил Фоминых, Дмитрий Груздев, Фабио Феллине, Омар Фраиле и Луис Леон Санчес.

Спортивный директор в гонке: Стефано Занини.