«Астана» объявила состав на три классические гонки в Бельгии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Astana Qazaqstan Team примет участие в первых трех классических гонках в Бельгии: «Минерва Классик Брюгге-Де Панне» (23 марта), «Е3 Саксо Банк Классик» (25 марта) и «Гент-Вевельгем» (27 марта). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Состав команды на три гонки : Леонардо Бассо (Италия), Мануэле Боаро (Италия), Микеле Гадзоли (Италия), Давиде Мартинелли (Италия), Джанни Москон (Италия), Фабио Феллине (Италия), Артем Захаров (Казахстан).

Спортивные директора в гонке: Стефано Занини (Италия), Марио Манцони (Италия).