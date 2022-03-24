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    20:20, 23 Март 2022 | GMT +6

    «Астана» объявила состав на три классические гонки в Бельгии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Astana Qazaqstan Team примет участие в первых трех классических гонках в Бельгии: «Минерва Классик Брюгге-Де Панне» (23 марта), «Е3 Саксо Банк Классик» (25 марта) и «Гент-Вевельгем» (27 марта). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Состав команды на три гонки : Леонардо Бассо (Италия), Мануэле Боаро (Италия), Микеле Гадзоли (Италия), Давиде Мартинелли (Италия), Джанни Москон (Италия), Фабио Феллине (Италия), Артем Захаров (Казахстан).

    Спортивные директора в гонке: Стефано Занини (Италия), Марио Манцони (Италия).


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